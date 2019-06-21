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Trabzon'da sağanak yağış! Vatandaşlar uyarıldı

Trabzon'da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

21 Haziran 2019 Cuma 08:03
Trabzon'da sağanak yağış! Vatandaşlar uyarıldı

Trabzon il merkezi ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış sonrası Rize ve Giresun istikametinde Karadeniz sahil yolu başta olmak üzere ara yollarda trafikte aksamalar yaşandı. Birçok mahallede  ise su birikintileri oluşurtu, çoğu iş yerini su bastı.

Elektrik kesintileri yaşandı

Şehir merkezinde bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanırken trafik ekipleri de sürücülere farklı güzergahlar kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 08:03
  1. Rize
  2. Giresun
  3. Trabzon
  4. araklı
  5. sel
  6. sağanak yağış
  7. Karadeniz Sahil Yolu

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