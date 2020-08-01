  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Camilerde uygunsuz görüntüler çekiyordu! Yakayı ele verdi

Gaziantep'te camilere ayakkabıları ile girip uygunsuz görüntüler çeken ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-01 10:48:00 -

Emniyet güçleri bir süredir camilere ayakkabı ile girip video çekenbnları sosyal medya hesabından paylaşan kişinin peşine düştü. Şüphelinin Gaziantep'te olduğu ve fotoğrafların da bu şehirde çekildiği anlaşıldı. Gaziantep polisinin çalışması sonucu şüphelinin B.O. olduğu belirlendi. Şüpheli Gaziantep'te gözaltına alındı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifaddeleri kullandı: "Cami içerisinde ayakkabıyla görüntü çekip sosyal medya uygulaması üzerinden paylaşım yapan B.O. Tespit edilerek TCK.153 kapsamında İbadethane ve Mezarlara Zarar Vermeden suç duyurusunda bulunulmuştur. Adli ve idari süreç devam etmektedir."

​'Camide İslam dininin gerekleriyle bağdaşmayan paylaşım..."

Daha sonra valilikten yapılan yazılı açıklamada, ‘B.O'nun sosyal medya hesabı üzerinden camide İslam dininin gerekleri ile bağdaşmayan paylaşımda’ bulunduğu ifade edilerek şu bilgilere yer verildi: "Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapılan araştırma sonucunda şahsın kimliği tespit edilmiştir. Kimliği tespit edilen B.O'ya nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından 'ibadethane ve mezarlara zarar verme' suçundan işlem yapılmıştır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ZaZa

Bu sapık virüsü izole edersen. Kadın diye sahip çıkarlar. Bu mahluka insan denir mi?
  • Yanıtla

vedat uşaklıgil ataseven

KEMALİZMİN İNSANLARI NE HALE GETİRDİGİNİN RESMİDİR. 100 SENE ONCE BOYLE BİR SOYTARILIK HAYAL BİLE EDİLEMEZDİ..
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı