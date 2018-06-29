Camiler şenlendi

DİYARBAKIR Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl "Camide Çocuk Sesi Vatanımın Neşesi" sloganıyla açılan yaz Kur'an kursları sayesinde, camiler çocuk sesleriyle şenlendi. Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl "Camide Çocuk Sesi Vatanımın Neşesi" sloganıyla 25 Haziran'da başlatılan Kur'an kursları, 17 Ağustos'a kadar sürecek. Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin, Siirt, Bingöl ve Elazığ'da camilerde açılan kurslarda çocuklar, yaz boyunca Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğreniyor.

Diyarbakır'da 2 bin 15'i cami, 208'i Kur'an kursu 2 bin 226 merkezde yaz Kur'an kursları açıldı. İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, yaptığı açıklamada, kent genelinde bin 380 eğitmen eşliğinde Diyarbakırlı vatandaşlara hizmet sunduklarını belirterek, geçen yıl 66 bin öğrenciye ders verdiklerini, hedeflerinin bu sayıyı 100 bine çıkarmak olduğunu kaydetti. Karabayır, "Hedefimiz, her yıl kurslara gelen çocuk sayısını artırmak. Çocuklarımız Kur'an bülbülü olsunlar. Kur'an ahlakıyla büyüsünler. Çocuklarımızı olumsuz alışkanlıklardan ve bağımlılıktan kurtarabilmek için din ve maneviyat eğitimi kaçınılmazdır. Bu ortak değerlerimizdir. Bu memleket maneviyatla yükselmiştir. Bundan sonra da yükselecek. Bunun için katılımların daha fazla olmasını hemşehrilerimizden istiyoruz" dedi.

Şırnak'ta 520 cami ve 270 Kur'an kursu merkezinde kurslar başladı. İl Müftüsü Ramazan Tolan, “Verdiğimiz eğitimle iyi bir Müslüman, iyi bir vatandaş, ailesine, çevresine saygılı, ülkesini seven bir kişi olmaları için katkıda bulunacağız" derken, Batman İl Müftüsü Turgut Erhan da, bu yıl 700'ü cami toplam bin 200 merkezde kurs açtıklarını söyledi. Siirt Müftü Vekili Muhammed Özdemir, il genelindeki 600 cami ve 222 Kur'an kursu merkezinde faaliyetlerinin devam ettiğini anlatarak, öğrencilerin, haftanın 5 günü istedikleri saatlerde kurslarda ve camilerde Kur'an-ı Kerim eğitimi alabileceğini ve dini bilgileri öğrenebileceğini aktardı.

Bingöl İl Müftüsü Muharrem Genç, Yaz Kur'an kurslarında görevlendirmek üzere 150 fahri Kur'an kursu eğitmeninin ek ders ücreti karşılığı geçici olarak görevlendirildiğini bildirdi.