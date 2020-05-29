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Aktüel

Camiler cemaate açıldı, şükür kurbanı kesildi

16 Mart tarihinden bu yana cemaatle namaza kapalı olan camilerde cemaatli namaz bugün başlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 12:19:44 -
Camiler cemaate açıldı, şükür kurbanı kesildi

16 Mart tarihinden bu yana cemaatle namaza kapalı olan camilerde cemaatli namaz bugün başlıyor.


Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, merkezde 8, dış mahallelerde ise 27 nokta olmak üzere toplam 35 camide kılınacak olan cuma namazı ile birlikte camiler cemaate açılmış olacak. Bu vesileyle Orhangazi Diyanet Vakfı şükür kurbanı kestirdi. Orhangazi’de cemaatle namaz kılınacak olan noktalardan birisi olan İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde kesilen kurban ve dua cemiyetine Kaymakam Dr. Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Bekir Aydın, Emniyet Müdürü Ayşen Atik Çetiner ve İlçe Müftüsü Yusuf Tuna katıldı. Tekbirlerin ardından şükür kurbanı kesildi. Ardından ise müftü dua etti.

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