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Gündem

Camiler bugün çocuklarla şenlendi!

Yaz Kur'an Kursları bugün başladı.. Kur'an kurslarının başta öğrenciler olmak üzere çocuklar ve gençler için bir fırsat olduğu, bu nedenle ebeveynlerin çocuklarını Kur'an-ı Kerim kurslarına göndermeleri tavsiye ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 11:05:00 -
Camiler bugün çocuklarla şenlendi!

Diyanet İşleri Başkanlığının her yıl okulların tatile girmesiyle birlikte cami ve Kur'an kurslarında açtığı "Yaz Kur'an Kursları", bu yıl da Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle yaş gruplarına göre çevrimiçi veya yüz yüze eğitim şeklinde gerçekleştirilecek.

2021 yılı yaz Kur'an kurslarında eğitim öğretim tek dönem halinde 5 Temmuz-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Başvurular, 11 Temmuz'a kadar cami, Kur'an kursları veya "www.diyanet.gov.tr" üzerinden yapılabilecek.

Kur'an kurslarına 4-22 yaş grubu arasındaki çocuk ve gençler katılabilecek. Buna göre 4-9 yaş grubu öğrencilerin velileri, bölgesindeki en yakın Kur'an kursuna yüz yüze olarak veya web sitesi üzerinden başvuru yapabilirken bu gruba sadece yüz yüze eğitim verilecek.

10-15 yaş arası öğrenci velileri ise başvurularını yüz yüze veya web sitesi üzerinden gerçekleştirebilirken eğitimleri tercihlerine göre yüz yüze veya çevrimiçi olacak.

Yine 16-22 yaş arası öğrencilerin başvuruların web sitesi üzerinden alınacak, eğitimleri ise sadece çevrimiçi yapılacak. Ayrıca Kur'an kurslarına 7 yaş ve üzeri engelli vatandaşların da velileri başvuru yapabilecek. 

 

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