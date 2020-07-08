Camiden Müslüm Gürses çalındığı iddia edilmişti! Polis ekipleri gerçeği ortaya çıkardı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan bir caminin hoparlöründen Müslüm Gürses şarkısının çalındığı iddiaları üzerine polis ekipleri harekete geçti.
İzmir'de yaşanan 'Çav Bella' ve 'Yuh Yuh' skandalının ardından Karşıyaka ilçesinde bulunan caminin hoparlöründen, Müslüm Gürses şarkısı açıldığı iddia edildi.
Söz konusu iddialarının ardından polisin yaptığı incelemede müzik sesinin caminin yakınındaki bir otoparkta bulunan araçtan geldiği belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki bir caminin hoparlöründen gece saat 03.40'ta Müslüm Gürses şarkısı çalındığı iddiaları üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.
Cami derneğinin yöneticileriyle görüşen ekipler, cami kapısının dün gece 23.30 sıralarında tüm elektrik sistemi kapatıldıktan sonra kilitlendiğini tespit etti.