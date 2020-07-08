  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Camiden Müslüm Gürses çalındığı iddia edilmişti! Polis ekipleri gerçeği ortaya çıkardı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan bir caminin hoparlöründen Müslüm Gürses şarkısının çalındığı iddiaları üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 13:08:00 - 2020-07-08 16:03:10

İzmir'de yaşanan 'Çav Bella' ve 'Yuh Yuh' skandalının ardından Karşıyaka ilçesinde bulunan caminin hoparlöründen, Müslüm Gürses şarkısı açıldığı iddia edildi.

Söz konusu iddialarının ardından polisin yaptığı incelemede müzik sesinin caminin yakınındaki bir otoparkta bulunan araçtan geldiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki bir caminin hoparlöründen gece saat 03.40'ta Müslüm Gürses şarkısı çalındığı iddiaları üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.

Cami derneğinin yöneticileriyle görüşen ekipler, cami kapısının dün gece 23.30 sıralarında tüm elektrik sistemi kapatıldıktan sonra kilitlendiğini tespit etti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Avini

Camiler ne kadar sahipsiz; hocalar uyanık olmak zorunda yazık
  • Yanıtla

mücahit

fistanlılar her yerde karşımızda bunların kökünü kurutacaz bu din düşmanlarının
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı