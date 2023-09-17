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Gündem Camideki provokasyon cezasız kalmadı
Gündem

Camideki provokasyon cezasız kalmadı

Yeniakit Publisher
2023-09-17 09:42:00 -

İstanbul'da camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşarak provokasyon yapan ve gözaltına alınan ahlaksız tutuklandı.

Camide içki şişesiyle provokasyon yapan ahlaksızın yaptığı cezasız kalmadı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medyada Ataşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan S.Y.Ö'nün işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

S.Y.Ö, savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yorumlar

Arjan

Asacaksın bu ücubeleri ki akılları başlarına gelsin

Huseyin

Dini neymiş nereliymis ..
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