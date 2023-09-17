Camideki provokasyon cezasız kalmadı
İstanbul'da camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşarak provokasyon yapan ve gözaltına alınan ahlaksız tutuklandı.
Camide içki şişesiyle provokasyon yapan ahlaksızın yaptığı cezasız kalmadı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medyada Ataşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan S.Y.Ö'nün işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.
S.Y.Ö, savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.