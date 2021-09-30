Camide Yahudi rezaleti

Siyonist Yahudilerin İslam değerlerini çiğneyip, Müslümanları provoke eden rezaletlerinden biri daha yaşandı... İbrani takvimine göre 20 Eylül’de başlayan ve 27 Eylül gecesi sona eren Sukot (Çardaklar) Bayramı münasebetiyle fanatik Yahudiler, “Tapınak Tepesi” olarak isimlendirdikleri Mescid-i Aksa’ya baskınlarının yanı sıra işgal altındaki Bakı Yaka’nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camii’ni pis ayaklarıyla çiğneyip, büyük bir rezalete imza attı. Yahudi bayramları nedeniyle İbrahim Camii’ni 6 Eylül’den itibaren Müslümanların girişine kapatan siyonist askerler, bir hafta süren ve pazartesi gecesi sona eren Sukot Bayramı nedeniyle İbrahim Camii’ni basan yüzlerce Yahudinin içeride toplu bir şekilde dans etmesine bekçilik yaptı.



İsrailli Yahudi yerleşimciler, Filistin’in El Halil şehrindeki İbrahim Camii’ni basarak içeride toplu bir şekilde dans etti. İsrail askerlerinin dışarda sağladığı güvenlik ile camii içinde kuduran Yahudiler, müzik eşliğinde dakikalarca dans etti. İbranice şarkılar söyleyen ve müzik eşliğinde dans eden grup sık sık yaptığı rezaleti alkışlayarak kendince kutlama yaptı. Farklı müziklerle uzun süre dans eden Yahudilerin ortaya çıkan görüntüsü Müslümanlar tarafından tepki topladı. Siyonistlerin Müslümanların değerlerini ayaklar altına alıp camide müzik eşliğinde dans edip, sapkın ayinlerde bulunmasının kabul edilebilir olmadığını belirten bir çok sosyal medya kullanıcısı, Yahudilere lanet okudu.



Harem-i İbrahim, İslam inancında Mekke’deki Mescid-i Haram, Medine’deki Mescid-i Nebevi ve Kudüs’teki Mescid-i Aksa’nın ardından en önemli harem olarak kabul ediliyor.



25 Şubat 1994 tarihinde camide namaz kılan Müslümanlar, eski bir İsrail ordu mensubu olan Baruch Goldstein tarafından saldırıya uğramıştı. 29 Müslümanın yaşamını yitirdiği saldırıda yüzlerce kişi de yaralanmış, saldırı sonrası İsrail camiyi ikiye bölüp çoğuna el koydu.