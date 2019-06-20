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Camide üzerine ayakkabı dolabı devrilen çocuk öldü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, Kuran kursuna kayıt yaptırmak için babasıyla camiye giden 7 yaşındaki çocuk, üzerine devrilen dolabın altında kalarak can verdi.

20 Haziran 2019 Perşembe 19:13
Camide üzerine ayakkabı dolabı devrilen çocuk öldü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, Kuran kursuna kayıt yaptırmak için babasıyla camiye giden Devran Eren (7), üzerine ayakkabı dolabı devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. 

Olay, dün, Dilovası'na bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Devran Eren, babası Hasan Eren ile birlikte Kuran kursuna kayıt yaptırmak için Hz. Ali Camii'ne geldi. Küçük çocuk, içerideki işlemler bittikten sonra dışarı çıkmak için ayakkabılarını giymek üzere dolaba yöneldi. Devran'ın dokunmasıyla ayakkabı dolabı üzerine devrildi. Oğlunun dolap altında kaldığını gören Hasan Eren, üzerinden kaldırıp, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla camiye gelen sağlık görevlileri, yerde hareketsiz yatan Devran Eren'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Küçük çocuğun cansız bedeni, Dilovası Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, Devran Eren'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. 

Öte yandan Devran Eren'in üzerine ayakkabı dolabının devrildiği anlar, caminin güvenlik kamerasınca kaydedildi. 

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 19:13
  1. Kocaeli
  2. Dilovası ilçesi
  3. Devran Eren
  4. dolabın altında kalarak can verdi
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