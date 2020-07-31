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Aktüel

Camide İslam dininin gerekleriyle bağdaşmayan paylaşıma adli işlem başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-31 23:59:55 -
Camide İslam dininin gerekleriyle bağdaşmayan paylaşıma adli işlem başlatıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sosyal medya üzerinden İslam dininin gerekleriyle bağdaşmayan paylaşımla ilgili adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, B.O'nun sosyal medya hesabı üzerinden camide İslam dininin gerekleri ile bağdaşmayan paylaşımda bulunduğu ifade edilerek şu bilgilere yer verildi.

"Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapılan araştırma sonucunda şahsın kimliği tespit edilmiştir. Kimliği tespit edilen B.O'ya nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından 'ibadethane ve mezarlara zarar verme' suçundan işlem yapılmıştır."

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