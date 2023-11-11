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Camide 'Atatürk' kavgası! Şimdi bu kavgayı Müslümanlar mı çıkarttı Atatürk istismarcıları mı?

Yeniakit Publisher
2023-11-11 19:29:00 -

İstanbul'da Esenler Merkez Camii'nde Cuma namazı esnasında cemaat arasında bir kişi 'Neden Atatürk'ü anmıyorsunuz' diyerek ortalığı ayağa kaldırınca, bir ibadethanede tatsız olaylar meydana geldi.

Esenler Merkez Camii'nde Cuma namazı esnasında cemaat arasında "Neden Atatürk'ü anmıyorsunuz" tartışması yaşandı.

Kameralara yansıyan görüntülerde bir şahsın “Başlatma lan Mustafa Kemal’ine diye bağırdığı görüldü.

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intihal edişinin 85. sene-i devriyesinde anılırken Esenler Merkez Camii'nde "Atatürk" tartışması yaşandı.

'Başlatma lan Mustafa Kemal'ine'

İstanbul Esenler Merkez Camii'nde kaydedilen görüntülerde "Neden Atatürk'ü anmıyorsunuz" gerginliği yaşandı. Kameralara yansıyan görüntülerde bir kişinin "Başlatma lan Mustafa Kemal'ine diye bağırdığı görüldü.
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Olay daha fazla tatsızlık yaşanmadan sona erdi.

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