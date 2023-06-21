Cami yapımı için gitmişti! Seyit Şemsettin kurtarılamazsa idam edilecek
Tallabi Derneği Başkanı Seyit Şemsettin, cami yapımı çalışmaları kapsamında gittiği Kuveyt'te gözaltına alındı. Şemsettin'in Mısır'da tutuklama emrinin olduğu, ülkeye iade edilirse idam edileceği öğrenildi.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Şemsettin, İstanbul’da yarım kalan bir camiyi yaptırmak için Kuveyt’teki dostlarından destek almak üzere yola çıktı.
Seyit Şemsettin, Kuveyt’e girerken havalimanında gözaltına alındı.
Şemsettin'in yakınları, kendisinin Mısır'da tutuklama emri olduğunu öğrendi. Mısır'ın şehit lideri Muhammed Mursi zamanından beri ülkeye hiç gitmeyen Şemsettin'in yakınları, Mısır'a teslim edilmesi durumunda idam edileceğini belirtti.
Seyit Şemsettin'in ailesi çaresiz bir şekilde Türk yetkililerden uzanacak yardım elini bekliyor.
Tallabi Derneği Genel Başkanı Seyit Şemsettin'in İstanbul'da 8 bin Kur'an talebesi eğittiği öğrenildi.
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