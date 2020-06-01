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Siyaset

Cami saldırısına AK Parti'den sert tepki! "Faşistlere karşı tedbir alınmalı"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs'ta bir camiye yapılan saldırıya sert tepki göstererek, "Rum Yönetimi, İslam düşmanı faşistlere karşı tedbir almalıdır. İslam düşmanlığını özendiren siyaset ve medya dili ile mücadele edilmelidir." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 17:10:00 -
Cami saldırısına AK Parti'den sert tepki! "Faşistlere karşı tedbir alınmalı"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs’ta, Limasol’da Köprülü Camii’nin yakılmak istenmesine çok sert tepki gösterdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Çelik, Güney Kıbrıs’da, "Limasol’da Köprülü Camii’nin yakılmak istenmesini şiddetle kınıyoruz. Rum Yönetimi, İslam düşmanı faşistlere karşı tedbir almalıdır. İslam düşmanlığını özendiren siyaset ve medya dili ile mücadele edilmelidir. Rum yönetimi failleri bir an evvel bulmalıdır." ifadelerini kullandı.

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