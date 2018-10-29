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Cami önünde uyuşturucu satışına operasyon

Seyhan ilçesinde, cami önündeki bir minibüste uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine, 13 paket satışa hazır esrar ele geçirildi

29 Ekim 2018 Pazartesi 09:14
Cami önünde uyuşturucu satışına operasyon

Barbaros Mahallesi'nde bir cami önündeki minibüste uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma ekipleri operasyon düzenledi.

AA'nın haberine göre; operasyonda, minibüsün bagaj kısmında satışa hazır 13 paket esrar ele geçirildi. Ekipler, olay yerinden kaçan şüpheli yada şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 09:14
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