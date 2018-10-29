Cami önünde uyuşturucu satışına operasyon
Seyhan ilçesinde, cami önündeki bir minibüste uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine, 13 paket satışa hazır esrar ele geçirildi29 Ekim 2018 Pazartesi 09:14
Barbaros Mahallesi'nde bir cami önündeki minibüste uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma ekipleri operasyon düzenledi.
AA'nın haberine göre; operasyonda, minibüsün bagaj kısmında satışa hazır 13 paket esrar ele geçirildi. Ekipler, olay yerinden kaçan şüpheli yada şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
YORUM YAZ