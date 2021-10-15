Cami kundakçısı şaka yapmak istemiş

MÜNÜBE YILMAZ

Avrupa’da Müslüman karşıtlığı her geçen gün artarken, İslam düşmanları da işi pişkinliğe vurmaya başladı. İskoçya’nın Glenrothes şehrindeki Fife İslam Merkezi’ni ateşe vereceğini söylediği gerekçesiyle tutuklanan Sam Imrie adlı şahıs, mahkemede çark ederek “şaka” yaptığını ileri sürdü.

“Alkollüydüm” diyerek işin içinden çıkmaya çalıştı

Edinilen bilgiye göre, Temmuz 2019'da dedektifler tarafından dinlenen ve ses kaydında Müslümanlara saldırıda bulunacağını söyleyen 24 yaşındaki Sam Imrie, Edinburgh'daki Yüksek Mahkeme’ye çıkarıldı. Soruşturma memurlarının hakkındaki iddialarını reddeden Imrie, anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'dan gönderdiği ses kaydında alkollü olduğunu iddia ederek işin içinden çıkmaya çalıştı. Ses kaydında Müslümanlardan "nefret ettiğini" belirten Imrie, "Ayık olsaydım yapmazdım" diyerek İslam düşmanlığını gizleme gayretine girişti.

Camide, elinde benzinle gözlem yapmış

Daha önce Fife İslam Merkezi'ne gittiği ve elindeki bir kutu benzinle gözlemler yaptığı söylenen Imrie’nin, ibadet yerinin görüntülerini daha sonra Telegram'a gönderdiği de belirlendi. Glasgow'daki Govan polis karakolunda yapılan sorguda Imrie'ye Telegram'da "FashWave Sanatçıları" adlı bir grupta paylaştığı terör eylemlerini yücelten açıklamalar ve görüntüler hakkında sorular sorulduğu, söz konusu grubun Anders Breivik ve Brenton Tarrant gibi teröristlerin görüntülerini ve metinlerini barındırdığı bildirildi. Grupta görüntüsü yayınlanan Breivik, Norveç'te 2011'de 77 kişinin ölümüyle sonuçlanan toplu saldırıyı gerçekleştirirken, Tarrant ise 2019 yılında Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 51 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırılarını düzenlemişti.