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Cami kıblesinin yanlış olduğu 37 yıl sonra fark edildi

Yalova'nın Sungören Köyü'nde bulunan bir caminin kıblesinin yanlış olduğu 37 yıl sonra ortaya çıktı.

16 Ekim 2018 Salı 17:45
Cami kıblesinin yanlış olduğu 37 yıl sonra fark edildi

Yalova'da, 37 yıl önce inşa edilen Sugören Köyü Merkez Camisi'nin kıblesinin yanlış olduğu belirlendi.

Cami içinde iplerle yapılan uygulama ile cemaat yaklaşık 3 haftadır yönünü değiştirerek namaz kılmaya başladı.

Sugören Köyü Cami Yaptırma ve Onarma Dernek Başkanı Adem Apaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, konunun bir süredir fark edildiğini, bunun üzerine dernek yönetimi olarak cami imamıyla ölçüm yaptırma kararı aldıklarını söyledi.

Apaydın, İl Müftülüğü yetkililerinin buraya gelip incelemelerde bulunduklarını belirterek, "Ondan sonra harita kadastrocuları çağırdık ve 33 dereceye yakın bir sapma olduğunu tepsi ettik. Sonra da konuyu müftümüze, muhtarımıza ilettik. Hep beraber aldığımız kararla kıble için yönümüzü 33 derece güneydoğuya çevirdik." dedi.

"33 derecelik bir sapma var"

Konunun Diyanet fetva makamlarına da sorulduğunu anlatan Apaydın, "33 derecelik bir sapma var. Bu bilindikten sonra döndürülmesi lazım diye bilgiler aldık. Daha sonra da gereğini yaptık. Şu an camimize işlemeler yapacağız. İçeriden döndürme yapacağız inşallah." diye konuştu.

"Müftümüzün haberi var"

Apaydın, cami içinde düzenlemeler yapacaklarına işaret ederek, "Çift mihrap olmaz. Onları yıkacağız. Halıları döndüreceğiz. Öndeki mermerleri kırmayı planlıyoruz. Bir tane iç mimar arkadaşla görüşeceğiz. En uygun nasıl olacağına verecek. Mimar dizaynlarını yapacak. Biz de ona göre uygulamasını yapacağız. Müftümüzün de haberi var." ifadelerini kullandı.

Cami imamı İsa Kaya da şunları kaydetti:

"Din İşleri Yüksek Kurulu'nun vermiş olduğu fetva esas alınarak camimizde düzenleme yapılmıştır ve bu düzenlemede müftülüğe haber verilmiştir. Müftü Yardımcımız bizzat gelip cuma vaazında durumu izah etmiştir. Cami cemaatine duyurulduktan sonra uygulamaya gidilmiştir. Caminin birleştirici özelliğine zarar gelmemiştir. Camideki cemaatin çoğunluğu da duruma olumlu tepki vermiştir."

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 17:45
  1. Yalova

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