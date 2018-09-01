THY - İstanbul
0553 313 94 23

Cami imamının 105 bin lirasını dolandırdılar!

Bursa'nın İznik ilçesinde imamlık yapan Ali Y.telefon dolandırıcılarına 105 bin lirasını kaptırdı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 18:33
Cami imamının 105 bin lirasını dolandırdılar!

Bursa'nın İznik ilçesi kırsal Müşküle Mahallesi'nde 22 yıllık cami imamı Ali Y. (53), telefon dolandırıcılarına 105 bin lirasını kaptırdı.

İznik'e bağlı kırsal Müşküle Mahallesi'nde cami İmamı Ali Y.'yi telefonla arayan kimliği belirsiz kişiler, kendisine, ertesi gün Bursa'da imamların katılacağı bir toplantı olduğunu, mutlaka katılması gerektiği söyledi. Ali Y., dün sabah otomobiline binerek toplantıya katılmak için yola çıktı. Ali Y.'yi yola çıktıktan bir süre sonra tekrar arayan dolandırıcılar, bu kez de banka hesap bilgilerinin terör örgütleri tarafından ele geçirildiğini, bu nedenle bankadaki parasını hemen çekmesini, verecekleri hesaba yatırması gerektiğini söyledi. Dolandırıcılar Ali Y.'yi İnegöl ilçesine yönlendirdi, telefonu kapatmamasını istedi.

Dolandırıcıların dediklerini yapan Ali Y., hesabının bulunduğu bankanın İnegöl şubesine gelerek hesabındaki 105 bin lirayı çekti ve verilen hesaba parayı yatırdı. Olayın ardından dolandırıldığını anlayan Ali Y., jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Jandarma, soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 18:33
  1. Bursa
  2. İznik
  3. Cami İmamı
  4. İmamı dolandırdılar
  5. dolandırıcılık
  6. 105 bin lirasını dolandırdılar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Destici'den çok sert terörle mücadele açıklaması: Sincar'ı görmezden gelemeyiz
    1. Destici'den çok sert terörle mücadele..
    2. Neden kabız oluyoruz?
    3. Kabak çiçeği dolması yapmak için..
    4. İlla kazık mı yemelisiniz?
    5. Mike Pompeo, Iraklı liderlerle..
    6. Sarımsak tansiyonu düşürüyor mu?
    7. ABD Büyükelçiliği'ne saldırıya ilişkin..
    8. Didişmek bedeni isyan ettiriyor
    9. Meme kanseri bu kişilerde daha sık..
    10. Bu uyarı özellikle sigara içenlere
    11. Başkan Uysal, Uluslararası İstanbul..
    12. Halı nasıl seçilmeli?
    13. Tokat devlet ve özel yurtları adres ve..
    14. Hapşırınca ‘Yerhamükallah’ deyin
    15. Emine Erdoğan'dan Bişkek'te hastane..
    16. Sonbahar yorgunluğu herkesin derdi
    17. Antalya'da korkutan olay! Evinde ölü..
    18. Cami imamının 105 bin lirasını..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi..
    20. Stres kısırlık yapıyor
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    Akılalmaz sapıklık! Michael Jackson'ın ruhunu çağırıp...
    Akılalmaz sapıklık! Michael Jackson'ın ruhunu çağırıp...
    Konu: Muharrem İnce... Tuncay Özkan’ın adamı Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu’nun yayınlanmasını istemediği röportajı yayınladı!
    Konu: Muharrem İnce... Tuncay Özkan’ın adamı Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu’nun yayınlanmasını istemediği röportajı yayınladı!
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP'liler Canan'a isyan etti! Bu kez domuz değil köpek...
    CHP'liler Canan'a isyan etti! Bu kez domuz değil köpek...
    Resmen yürürlüğe girdi! 50 bin TL cezası var
    Resmen yürürlüğe girdi! 50 bin TL cezası var