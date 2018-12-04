Camı çerçeveyi indirmişti! İlk ifadesi ortaya çıktı

CHP Kayseri Kocasinan İlçe teşkilatına yapılan saldırının ardından gözaltına alınan kişinin CHP üyesi olduğu ortaya çıktı. Mahkemece tutuklanan saldırganın uyuşturucu madde aldığı ortaya çıktı. Ayrıca CHP'li saldırgan, partisinin politikalarını beğenmediği için olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Kocasinan İlçe teşkilatına yapılan saldırının ardından gözaltına alınan kişinin CHP Kocasinan üyesi olduğu ortaya çıktı.

Saldırgan tutuklandı

Kayseri'de 2 gün önce meydana gelen olayda, CHP Kocasinan İlçe Teşkilatının camları bir şüpheli tarafından kırıldı ve içeri girilerek bazı eşyalara zarar verildi. Saldırıdan sonra karakola giderek teslim olan saldırgan Özgür Terazi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

Uyuşturucu madde aldığı ortaya çıktı

Terazi'nin 2011 yılından beri Kocasinan CHP ilçe teşkilatının üyesi olduğu ve partide aktif görev aldığı, kasten yaralama suçundan hakkında işlem yapıldığı ve bu olayı gerçekleştirmeden öncede uyuşturucu madde aldığı öğrenildi.