  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Cami bahçesinde bayıldı, Cuma’yı terk etmemek için hastane gitmek istemedi

Cuma namazı kılmak için camiye giden 65 yaş üstü vatandaş fenalaşarak cami bahçesinde bayıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 12:59:09 -
Cami bahçesinde bayıldı, Cuma’yı terk etmemek için hastane gitmek istemedi

Cuma namazı kılmak için camiye giden 65 yaş üstü vatandaş fenalaşarak cami bahçesinde bayıldı. Cuma namazını kılabilmek için gelen ambulansa binmek istemedi.


Sivas’ta meydana gelen olayda Mürtaza Çeltek isimli 65 yaş üstü vatandaş, 10 haftanın ardından Cuma namazını kılabilmek için Paşabey Mahallesinde ki Yeni Camiyi gitti. Namaz vaktini beklerken rahatsızlanıp bayılan Çeltek düşerek başını çarptı. Çevredekilerin durumu 112’ye bildirmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Çeltek sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülmek istendi. Ancak Cuma namazını kılabilmek için ambulansa binmek istemedi. Sağlık ekipleri ve polis ekiplerini ısrarı üzerine ambulansa binmeyi kabul etti. Çeltek’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı