Cami avlusundan gelen sesler üzerine dışarı çıkan imam hayat kurtardı

Darıca ilçesine bağlı Nenehatun Mahallesi'ndeki Kurban Erol Camii'de görev yapan imam İlhan Akar, saat 04.00 sıralarında avludan gelen sesler üzerine dışarıya çıktığında, gölgelikte ipe asılı kişiyi gördü.

İlhan Akar, ipe asılı vaziyetteki genci kurtarmaya çalışırken, bir yandan da bağırarak yardım istedi. Koşarak avluya gelenler, imam ile birlikte genci asılı olduğu ipten kurtardı. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ismi öğrenilemeyen gencin bir süredir de psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Olay güvenlik kamerasına yansıdı

İlhan Akar vatandaşlık görevini yaptığını söyleyerek açıklama yapmazken, güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, masayı gölgeliğin altına çekerek kendini asan gencin, kısa süre sonra da imam Akar'ın ve çevredeki vatandaşların gelmesi ile kurtarılması yer aldı.