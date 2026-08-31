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Cami avlusunda hareketli saatler

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Cami avlusunda hareketli saatler

Bingöl’de cami bahçesine giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı. Yılan, daha sonra ekipler tarafından yerleşim alanından uzak bir bölgede doğaya salındı.

Bingöl’de yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.

Olay, Genç ilçesi Kültür Mahallesi'nde bulunan bir caminin bahçesinde meydana geldi.

Cami bahçesinde yılanı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

 

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yılanı kontrollü şekilde yakaladı.

Yılan, daha sonra ekipler tarafından yerleşim alanından uzak bir bölgede doğaya salındı.

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