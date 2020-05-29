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Aktüel

Cami avlusuna sığmayan Kilisliler çatılarda namaz kıldı

Kilis’te cami avlusunun dolması sonucu bazı vatandaşlar iş yerlerinin çatısında, bazıları da kaldırımda cuma namazını kıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 13:38:31 -
Cami avlusuna sığmayan Kilisliler çatılarda namaz kıldı

Kilis’te cami avlusunun dolması sonucu bazı vatandaşlar iş yerlerinin çatısında, bazıları da kaldırımda cuma namazını kıldı.


Camilerin bugün itibariyle sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde ibadete açılmasıyla Kilis merkezde bulunan Hacı Derviş Cami’de de cuma namazı kılındı. Cami avlusunun dolması nedeniyle bazı vatandaşlar kaldırımda, bazıları da caminin yanında bulunan iş yerinin çatısında namaz kıldı.

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