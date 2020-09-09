Cami arsasına heykel diktiler! CHP’li İmamoğlu’ndan bir skandal daha

AK Parti’nin İstanbul’a kazandırdığı tüm projelere takoz olan, millete hizmet için aktarılan paraları heykele yatıran CHP’li Ekrem İmamoğlu, bu sefer baltayı taşa vurdu. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun heykelcilik furyası, cami arsasına kadar taşındı. Vatandaşın sorunlarına kulak tıkayan ve hizmet anlayışı heykelden ibaret olan İmamoğlu’nun talimatıyla harekete geçen CHP’li büyükşehir belediyesinin, ihya edilmesi için gün sayan Sirkeci’deki Emirler Cami’nin arsasına, Almanya’ya göç eden bir işçinin heykelini yaptırdığı tespit edildi.

İstanbul 4. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun ise yıllar önce kültür varlığı olarak tescil edilen ve korunması gereken alana dikilen kaçak heykelin kaldırılması için harekete geçeceği ifade edildi. Hem tescili yapılan hem projesi çizilen Emirler Cami’nin bulunduğu alana koyulan heykelin kaldırılmasının ardından cami inşaatına başlanacağı bildirildi.

Kurulun kararı çiğnendi

İstanbul Çevre Kültür ve Tarihi Eserleri Koruma Derneği, Emirler Cami’nin ihya edilmesi için İstanbul 4. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na başvuruda bulunmuştu. Tarihi caminin korunması gerektiğine dikkat çeken kurul, 19 Nisan 2013 tarihli kararında, Emirler Cami’nin kültür varlığı olarak tescil edilmesine karar vermişti. Emir Hace Seyyid Mustafa Efendi tarafından yaptırılan Emirler Cami’nin 1955-1957 yılları arasında bölgede yapılan yol çalışmasından dolayı yıkılmış, bir süre de ticari alan olarak kullanılmıştı.

Beylikdüzü’nü yönettiği dönemde ilçede düzenlenen Heykel Sempozyumuna 1 milyon 440 bin lira akıtan İmamoğlu, Kıbrıs’ta Türklerin katledilmesine sebep olan katil Başpiskopos Makarios’un heykelini bile dikti.