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Gündem "Camdaki Kız"dan "damdaki Selo"ya övgü
Gündem

"Camdaki Kız"dan "damdaki Selo"ya övgü

"Camdaki Kız" adlı pespaye dizinin cani anne Feride'si Nur Sürer, 37 kişinin katledildiği 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi olarak tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş hakkında "Türkiye'ye hediye gibi bir şeydi ama şimdi siyasi rehine, ne yaptı ki tutuklu?" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 15:17:00 - 2021-12-06 15:48:05
"Camdaki Kız"dan "damdaki Selo"ya övgü

 

6-7 Ekim 2014'te terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin çağrısıyla Türkiye genelinde 35 ilde karışıklık çıkartıldı ve 37 kişi hayatını kaybetti. Bu kanlı geçmiş herkesçe bilinmesine rağmen HDP'yi güzelleme furyası başta CHP medyası olmak üzere bir çok platformda tekrar tekrar gündeme getiriliyor.

Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'a son güzelleme oyuncu Nur Sürer'den geldi. 

Demirtaş'ın tüm Türkiye'yi kucakladığını belirten "Camdaki Kız" adlı pespaye dizinin cani anne Feride'si Nur Sürer "Demirtaş çok samimi, çok zeki, çok cana yakın bir insan. Benim annem CHP seçmeniydi 20 yıl. Ölmeden önce Demirtaş için 'Çok seviyorum ben bu çocuğu, çok beğeniyorum' diyordu. Yani sadece ben değil bir sürü insan bayılıyor. Demirtaş hediye gibi bir şeydi ama şimdi siyasi rehine, ne yaptı ki tutuklu? Öyle yazılar okuyorum ki aklım almıyor. Diyarbakır'daki olayları onun yaptırdığını, insanların ölümünden onun sorumlu olduğunu düşünenler var. Keşke demokratik bir ülkede yaşıyor olsaydık. Kendimi bu ülkede hiç rahat hissetmiyorum." dedi.

 

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