Camdaki Kız'daki skandalı duyurdu: Bana ayıp ettiler

Oyuncu, sunucu ve seslendirme sanatçısı Erhan Yazıcıoğlu, Akşam Gazetesi Güneş Eki Haber Müdürü Yasemin İlan'ın hazırladığı Akşam Yıldızı programının konuğu oldu.

Kariyerinde Seç Bakalım yarışmasıyla zirve yapan, o yıllarda guatr kanseri nedeniyle ameliyat olurken ses tellerinden biri felç olan Erhan Yazıcıoğlu sonrasında bağırsak ve mide kanseriyle de mücadele etmiş, uzun yıllar sahneden uzak kaymıştı. Yıllar sonra Karadayı ile ekrana dönen Yazıcıoğlu, son olarak da Camdaki Kız dizisiyle karşımıza çıktı. Geçen sezon Mart ayında usta oyuncu diziye Cana'nın babası Haluk Atasoy karakteriyle girmişti. Seyirci Erhan Yazıcıoğlu'nun diziden ayrılıp ayrılmadığını tam olarak anlayamazken ilginç itiraf Erhan Yazıcıoğlu'ndan geldi.

Yapım şirketinin kendisini ikna edip diziye dahil edene kadar büyük dil döktüğünü söyleyen Yazıcıoğlu, "Ben diziye ortadan girmek istemediğimi dile getirdiğimde yapım şirketi 'aman dizimiz şöyle güzel, böyle güzel reytinglerde birinci çıkıyor vs' dedi. Fiyatta da benim istediğim rakam olmasa bile onurlu bir rakam verdiler. Üç beş bölüm sonra sizin istediğiniz ücrete ulaşacağız dediler. Belki de ulaşamamak için bana senaryo yazılmadı. Dediler bu paraya değmez vermeyelim. Şimdi üç misli istiyorum ve evde oturuyorum. Onları her hafta bekledim. Sorduğumda yazıyoruz, yazacağız gibisinden anlaşılmaz laflarla cevaplar verdiler. Sezon finalinde dediler ki yazıyoruz, ben de 'yazmayın oynamam' dedim. Çünkü bana çok kaba davrandılar" dedi.

Garipsedim

Kendisine büyük ayıp edildiğini söyleyen Erhan Yazıcıoğlu "Bana çok kaba davrandılar. Bunca yıllık aktöre, tiyatro kökenli bir oyuncuya sen bunu yapamazsın. Bir figürana bile yapamazsın ki hele bana hiç yapamazsın. Çok çok ayıp! Benim adıma bir çok sanatçıya ayıp etmişlerdir, ben sadece bir örneğim" sözleriyle isyanını dile getirdi. Kendisinin konuk oyuncu olmadığını tekrar dile getiren Erhan Yazıcıoğlu 'Bana sürekli rol yazacaklardı. Konuk oyuncu deseydiler zaten kabul etmezdim. Etseydim de benim sorunum olurdu, paramı aldım oynadım iki bölüm derdim ama bizim anlaşmamız o şekilde değildi. Çok garipsedim ve o yapım şirketini kulağımın arkasına koydum. Belki de bana üç dört bölüm sonra fiyat artışı sözü verdikleri için, o artışı yapmak işlerine gelmediği için senaryo yazmadılar. Oysa ki rolüm çok sevilmişti, karakter üzerime oturmuştu, olumlu dönüşler almıştık" dedi.