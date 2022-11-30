Camdaki Kız rezaletinden bu kez güzel haber
Gülseren Budayıcıoğlu aynı adlı eserinden uyarlanan ve ahlaksız sahneleri ile tüm toplumun tepkisini çeken Camdaki Kız'ın sezon sonunda final yapacağı öğrenildi.
Televizyon ekranlarında yayınlanan çeşitli diziler, toplumda çürümeye neden olurken bu yapımlardan birisi olarak gösterilen Camdaki Kız'dan güzel haber geldi.
Dizi ekran macerasını bu sezon sonunda sonlandıracak.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Nadim Güç’ün çektiği dizi Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı eserinden ekrana uyarlanan Camdaki Kız dizisi 3. sezonunda final yapacak.
Finalin ise Haziran başı gibi olması bekleniyor.