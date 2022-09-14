Camdaki kaynak lekesi nasıl çıkar? Cam lekelerini kolaylıkla nasıl çıkarabilirsiniz? Yöntemleri ve aşamaları

Cam Lekelerini Çıkarma

Cam silmek oldukça zahmetli bir işlem olarak görülmektedir. Camların güzel ve lekesiz görünmesi için birçok yöntem kullanılmaktadır. Cam silerken daha temiz olması ve parlak olabilmesi ayrıca iz kalmaması için gazete kağıdı ile her zaman silmek cam üzerinde hiçbir iz kalmamasını ve parlak olmasını sağlayacaktır.

Camları silerken hazırlamış olduğunuz suyun içerisine yumuşatıcı katmanız durumunda hem daha kolay temizleneceği gibi hem de cam üzerinde tozlanmayı da azaltmış olacaktır. Suyun içerisine limon sirkesi koymanız durumunda camlarda hiçbir iz kalmadan parlak olmasında etkili olacaktır.

Camları silerken çekbas ile sileceğiniz zaman kovanın içerisine köpüklü su koyun. Çekbası batırın ve camı silin. Arkasından mikrofiber özelliği olan bir bez ile birlikte temiz suya batırıp silmeniz sonucunda kurulamaya gerek kalmadan daha rahat bir şekilde silmenizi sağlayacaktır.

Cam silerken mutlaka camların çizilmesini engellemek için yumuşak bir bez kullanmalı ve lekeleri çıkarmak için sirke ya da limon suyu gibi doğal yöntemler uygulamanız sonucunda cam temizliği yaparken lekeleri de çıkarmış olacaksınız.

Buzlu cam temizliği yaparken lekeyi çıkarmak için deterjanlı suya batırdığınız bezi çok iyi sıkmanız gerekmektedir. Cam silerken mutlaka kireçsiz su kullanmanız önerilmektedir. Kireçli su ile silinen camlarda mat bir görünüm olmasına neden olacaktır.

Camdaki Kaynak Lekesi Nasıl Çıkar?

Camda kaynak izi oluşması durumunda bunun için özel olarak üretilen kaynak lekesi çıkartıcı jelleri alarak, cam üzerine söylendiği şekilde uygulamanız sonucunda kaynak izi kısa süre içerisinde çıkacaktır. Kaynak izi camın incelmesine ve kaynak nedeniyle erimesine neden olacağı da unutulmamalıdır. Bu nedenle de kaynak izi çıkarırken camı bastırarak çok fazla silmemek gerekiyor.

Cam Ocaktaki Lekeler Nasıl Çıkar?

Cam ocakta lekeleri çıkarmak için amonyak içeren cif ile birkaç defa silmeniz sonucunda lekeler çıkacaktır.

Ocağın üzerine eşit miktarda karbonat serpilmesi sonucunda biraz bekletilmeli ve deterjanlı su ile silinir.

Cam Macunu Lekesi Nasıl Çıkar?

Cam etrafına çekilen macunun fazla olması sonucunda iz kalması ile birlikte çıkarmak için asetondan faydalanmalısınız. Bir pamuğu asetona batırmalı ve cam üzerinde bulunan macunun üzerine bastırılıp ıslatılmalıdır. Sonrasında kazınarak çıkartılmalıdır.

Camdaki Harç Lekesi Nasıl Çıkar?

İnşaat sırasında cam üzerinde beton, harç ya da çimento sürülmesi sonucunda bunların leke bırakmadan harç ve betonları çıkarmak için özel olarak geliştirilmiş olan beton harç sökücü kullanmanız önerilmektedir. Ürün marketlerden satın alarak su ile seyretildikten sonra camda bulunan harç ya da beton üzerine sürülmelidir. Kurumuş olan beton ya da harç çok kısa süre içerisinde sökülecektir.

Oto Cam Filmi Lekesi Nasıl Çıkar?

Oto cam filmi araçlardan çok dikkatli bir şekilde ilk olarak bir parçası çıkartıldıktan sonra geri kalanı yavaş bir şekilde çıkartılmalıdır. Oto cam filmi çıkarması zor olması durumunda buhar makinesi ya da fön makinesi ile ısıtmalı ve o şekilde çıkarma işlemi uygulanmalıdır.

Sonrasında ise bol sabunlu su ile yumuşak bir bezle temizliği yapılmalıdır.

Camdaki Klor Lekesi Nasıl Çıkar?

Klor lekesi cam üzerinde oluşması durumunda cam silme suyuna bir miktar amonyak ilave edilerek klor lekelerini biraz bastırıp silmeniz temizliğinde etkili olacaktır. Aynı şekilde cam üzerinde ki kloru silmek için cam silme suyuna çamaşır suyu ilave ederek de silmek klor lekesini çıkaracaktır.

Camdan Yapıştırıcı Lekesi Çıkarma

Bir yemek kaşığı karbonat ile birlikte bir yemek kaşığı zeytin yağını eşit miktarda karıştırmalısınız. Cam üzerinde bulunan etiket ya da bant izlerini çıkarmak için leke üzerini elde etmiş olduğunuz karışım ile ovun. Çok fazla bastırmanız gerekmiyor. Ovalama işlemi sonrasında 5 dakika beklenmeli ve sonrasında etiket ya da bant lekesi yumuşamış olacağı için ıslak bezle silme işlemi sonrasında ban izi ya da etiket çıkacaktır.

Yapıştırıcı lekesini camdan çıkarmak için ve yapışkan etiketleri sökmek için kullanacak olduğunuz diğer yöntem ise aseton olmaktadır. Bir miktar pamuk asetona batırılarak yapışkanın üzerine sürülmelidir. 5 dakika beklendikten sonra soyma işlemi yapılır ve yapışkan kendiliğinden çıkar.

Camda oluşan yapıştırıcı lekelerini çıkartmak için ısı kullanmayı deneyebilirsiniz. Saç kurutma makinesinin sıcak bölümü ile birkaç dakika yapışkanı ısıtmalısınız. Sonrasında etikete dokunduğunuz zaman kendiliğinden soyulacaktır

Sıcak su içerisine bir miktar çamaşır sodası ilave etmelisiniz. Cam üzerinde yapışan etiketi silmek için bir sünger bu sodalı suyun içerisine batırılmalı ve sonrasında hafif bastırıp silinmelidir.