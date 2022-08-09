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Yaşam Camcılar Camisi nerede? Camcılar Camisi neden yandı?
Yaşam

Camcılar Camisi nerede? Camcılar Camisi neden yandı?

İstanbul'da bulunan Camcılar Camisi'nde yangın çıktı. Vatandaşlar Camcılar Camisi'nin nerede bulunduğunu araştırmaya başladı. Peki, Camcılar Camisi yangın söndü mü?

Yeniakit Publisher
2022-08-09 21:46:00 -
Camcılar Camisi nerede? Camcılar Camisi neden yandı?

İstanbul’da bulunan Camcılar Camisi’nde yangın çıktı. Peki, yangın söndürüldü mü?

Camcılar Camisi nerede? Camcılar Camisi neden yandı?

İstanbul Fatih'teki Gureba Hüseyin Ağa Camcılar Camisi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İskenderpaşa Mahallesi'nde çevre düzenlemesi nedeniyle kapalı olan caminin alt katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis, yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülen yangında, caminin alt katında hasar oluştu.

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