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Çamaşır yumuşatıcısı kullanıyorsanız

Yıkadığınız çamaşırların yumuşacık olması için kullandığınız yumuşatıcıların içeriğinde neler olduğunu bilseydiniz kullanmaya devam eder miydiniz?

01 Mayıs 2018 Salı 18:21
Çamaşır yumuşatıcısı kullanıyorsanız

Çamaşırları yumuşatmak ve güzel bir koku vermesi için hemen hemen her evde kullanılan çamaşır yumuşatıcılarının kimyasallar içerdiğini hepimiz biliyoruz. Ancak bu kimyasalların neler olduğunu ve ne gibi sağlık zararlarına sebebiyet verdiğini pek çoğumuz bilmiyoruz.

Yumuşatıcıların ambalajlarını okuyup, içerdiği maddeleri gördükten sonra bir daha yumuşatıcı kullanmayabilirsiniz.

Çamaşır yumuşatıcılarının içerdiği kimyasallar ve yarattığı sorunlar

1. Alpha-Terpineol: Bu tehlikeli kimyasal, baş dönmesi, baş ağrısı, hafıza kaybı ve hatta yüzde uyuşukluk, boyun ve sırt ağrısı gibi sağlık sorunlarına neden olabilir.

2. Benzil asetat: Pankreatik kansere bağlı toksik bir kimyasaldır. Dumanı gözünüze ve solunum yollarınızda tahrişe neden olabilir.

3. Benzil alkol: Merkezi sinir sistemi bozuklukları, baş ağrısı, bulantı, kusma, baş dönmesi ve kan basıncındaki aşırı düşüşler gibi çok sayıda sağlık sorunlarına neden olabilir.

4. Kloroform: Güçlü bir kanserojen nörotoksindir ve bilinç kaybı, mide bulantısı, baş ağrısı, kusma ve / veya baş dönmesi ve uyuşukluk gibi birçok sağlık sorunlarına neden olabilir.

5. Linalool: Solunum problemlerine ve kas koordinasyonunun kaybına neden olduğu bilinen bir yatıştırıcıdır.

Bu kimyasalların hepsi kumaş yumuşatıcılarının bir parçasıdır. Bu kimyasallara maruz kalmak yerine doğal yollardan da çamaşırlarınızı yumuşatabilirsiniz. Bunun en basit yolu makinenizin yumuşatıcı bölümüne biraz sirke eklemektir. Ya da evde doğal malzemelerle kendi yumuşatıcınızı yapabilirsiniz.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 18:21
  1. çamaşır yumuşatıcısı
  2. çamaşır yıkamak
  3. yumuşatıcının zararları

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