Çamaşır makinesine ıslak mendil koymanın faydaları

Çamaşır makinelerinde artan özellikler sayesinde kıyafetleri yıkasa da bazen çamaşırlar yıkandıkları halde üzerlerine yapışan saçlar ve tüyler çıkmıyor. Evet yıkanmış ama üzerindeki kıllar, tüyler, tozlar duruyor. Hele evcil hayvanınız varsa onların tüylerinden yıkayarak kurtulmak da pek mümkün değil. Çamaşır makinesinde kıyafetleri yıkarken uygulayacağınız birkaç yöntemle bütün yapışan kirlerden kolayca kurtulabilirsiniz. Peki o zaman ne yapmalı? Çamaşır makinesine ıslak mendil nasıl koyulur?

Çamaşır makinesine çamaşırlarla birlikte ıslak mendil atmalı…

ISLAK MENDİLLER TÜYLERİ ÇEKER

Islak mendiller, giysilerden tüy ve tüylerin çıkarılmasına yardımcı olur. Küçük kumaş, kürk ve saç parçalarını temizleyen bir emici görevi görürler. Tüm bu parçacıklar ıslak mendillere yapışır ve sonuç olarak giysiler çok daha temiz görünür ve tüm bu kalıntıları giysilerinizden kendiniz toplamak zorunda kalmazsınız.

KAÇ TANE ISLAK MENDİL ATILMALI?

Çamaşır makinesine 3’ten fazla ıslak mendil koymayın. Tambur dönmeye başladığında, bezler giysilerle karışacak ve saç ve kürk toplayacaktır. Tatmin edici sonuçları görebilmek için her yıkamada yeni ıslak mendil kullanmalısınız.

Islak mendiller, makinenin içinde yırtılmayacak kadar güçlü olmalıdır. Onları şeritler halinde yırtmaya çalışın. Eğer zor yırtılıyorsa bu mendilleri makinenize gönül rahatlığıyla atabilirsiniz.

Ancak asla ıslak mendil yerine kağıt veya kumaş mendillerle değiştirmeye çalışmayın. Kağıt olanlar makinede dağılır ve kıyafetlerinize yapışı kalır. Sonrasında küçük kağıt parçalarını giysilerinizden temizlemek bir işkence olur. Kumaş mendiller de işe yaramaz.