Çamaşır makinesine bir kaşık karabiber koyarsanız...

1- Çamaşırlarınızın renklerini koruyun

Renkli çamaşırlarınızın çok sık yıkanmasından dolayı renkleri mi soluyor? Eğer böyle bir şikayetiniz varsan, renkli çamaşırlarınızı makinaya koyduktan sonra üzerine bir çay kaşığı karabiber dökün. Renklerinin parlaklığını koruduğunu göreceksiniz.

2- Balgamlı öksürük için kullanın

Bal ve karabiberi bir bardak çaya koymak, en iyi balgam söktürücülerden biridir. Taze çekilmiş 1 çay kaşığı karabiberi, bir fincan sıcak çay ve 2 kaşık bal ile karıştırın. Balgam sökülecek, öksürük geçecektir. Bir başka tarif ise, limonun üzerine karabiber serpin. Sonra limonu emerek yiyin. Öksürük için iyi gelecektir.

3- Sigarayı bıraktırır

2013 yılında Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi’nde yayınlanan bir çalışmaya göre, sigara içenlerin karabiber yağı kokusunu soluduklarında sigara içme istekleri azalıyor. Karabiber yağı kokladıktan sonra sigara içenler, boğazlarında yanma olduğunu, sigaranın zevk vermediğini belirttiler. Sigarayı bırakmak isteyenlere, canları sigara çektiğinde karabiber yağı koklamaları tavsiye ediliyor. Tabii sigarayı bırakma iradesi ile hareket ediyorlarsa!

4- Tıkalı burnu açar

Karabiber doğal dekonjestan olduğu biliniyor. Tıkalı burnunuz için bir kaba kaynar su, okaliptüs yağı ve 5 damla karabiber yağı damlatın. Bu karışımı koklayın. Burnunuz açılacaktır.

5- Kasları gevşetir

Zor bir idmandan sonra kaslarınız ağrıyor mu? Karabiber yağı ile masaj yaparak gergin kaslarınızı gevşetebilirsiniz. Bu uygulandığı bölgede dolaşım ve ısı artacaktır. Çünkü karabiber, bir “ısınma yağı” olarak kabul edilir. 4 damla biberiye yağı ile iki damla karabiber yağını karıştırın. İsterseniz, iki damla zencefil yağı da ekleyebilirsiniz. Doğrudan cilde uygulayın. kaslarınızın nasıl gevşediğine inanamayacaksınız.

6- Sindirimi rahatlatır

Karabiber, gut hastalığının önlenmesinde etkilidir. Karabiber, mide asidinin etkisi arttırdığı için sindirime de yardımcı olur.

7- Cildinize bakar

Karabiber, antibakteriyel ve antioksidan özelliklere sahiptir. Biber, ayrıca cilt üzerindeki gözenekleri açar ve derin bir temizleyici olarak kullanılabilir. Ayrıca kan dolaşımını da hızlandırdığı için temiz ve sağlıklı bir cilde sahip olmanızı sağlar. Siyah noktalardan kurtulmak için karabiber yağını cildinize fırça yardımıyla sürebilirsiniz.

8- Kanamaları durdurur

Evdeki küçük yaralanmalarda karabiber, yine sizin yardımcınız olacaktır. Biber antibakteriyel özelliklere sahiptir ve aynı zamanda kanamayı durdurur, kanın pıhtılaşmasını kolaylaştırır.

Karabiberin Zararları

Çok fazla tüketilen karabiber midede yanmaya sebep olur.

Çocukların karabiber tüketmesi sakıncalıdır.

Gastrit gibi mide rahatsızlıkları bulunanlar, karabiber tüketiminden uzak durmalıdırlar.

Cildi kurutan karabiber tüketiminden sonra bol su içilmelidir.