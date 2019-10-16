Her evde özellikle hanımların eli ayağıdır çamaşır makineleri. Kimi zaman her gün kimi zaman ise haftada birkaç kez çalıştırılan çamaşır makinelerinde belli bir süre sonra kireç oluşmaya başlar. Bunun en önemli sebeplerinden biri ise sulardaki kireç oranıdır. Peki, çamaşır makinesinden kireç nasıl temizlenir?

Kireç çamaşır makinelerinin en büyük düşmanıdır. Çamaşır makineleri kireçten arındırılmadığında çeşitli arızaları meydana gelir. Peki, makinesinden kireç nasıl temizlenir?

Çamaşır makinesinden kireç nasıl temizlenir?

Makinenizin kireç tutmaması için piyasada satılan temizlik ürünlerinden kullanabilirsiniz. Ancak hem ekonomik hem de kimyasallardan uzak bir yöntem arıyorsanız; bu kez mutfağınıza göz atmanız yeterli olacaktır.

Bir çay bardağı sirkeyi çamaşır makinenizin deterjan bölümüne boşaltın. Çamaşır makinenizi en yüksek ısıya getirin. Makineyi içi boşken çalıştırın.

Bu yöntemi ayda bir uygulayarak makinenizde kireç oluşmasını; oluşan kireci ise temizlemeyi başarırsınız.

Arzu ederseniz sirkeye bir miktar tuz da ekleyerek bu yöntemi uygulayabilirsiniz.