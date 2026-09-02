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Yerel Çamaşır makinesi yıkamayı bırakıp evi yaktı
Yerel

Çamaşır makinesi yıkamayı bırakıp evi yaktı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Bolu'da meydana gelen olayda 5 katlı bir apartmanın 1'inci katındaki dairede çamaşır makinesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Aktaş Mahallesi Yılmaz Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Evde yaşayan N.T., çamaşır makinesinden duman yükseldiğini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çamaşır makinesinde çıkan yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken, çamaşır makinesi kullanılamaz hale geldi.

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