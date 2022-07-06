Çamaşır makinenizin içine alüminyum folyo atın sonuca inanamayacaksınız
Pratik bilgiler sayesinde çamaşırlarınızda bulunan lekelerden kolaylıkla kurtulabilecek ve çamaşırlarınızın uzun ömürlü olmasını sağlayacaksınız. Çamaşırlarınızı yıkarken bu bilgilerden yararlanırsanız çamaşır yıkamaya ayırdığınız zamanı kısaltabilir ve kolaylaştırabilirsiniz. Çamaşır yıkamanın püf noktaları nelerdir? Çamaşır makinesin alüminyum folyo atarsanız ne olur? İşte çamaşır yıkamanın ilginç püf noktaları…
ÇAMAŞIR MAKİNENİZİ TEMİZLEMEK İÇİN AĞIZ GARGARASI KULLANIN
Çamaşır makinelerinin etkili çalışabilmesi için düzenli olarak dezenfekte edilmesi gerekir. Dezenfekte etmek için alabileceğiniz özel deterjanlardan çok daha ucuz ve pratik bir yol ağız gargarası kullanmaktır.
Deterjanı koyduğunuz alana yarım bardak ağız gargarası koyup yıkamayı başlattığınızda çamaşır makinenizde biriken zararlı bakterileri ve mantarları öldürmüş olacaksınız.
ÇORAPLARINIZI YIKAMAK İÇİN ÖZEL YIKAMA FİLELERİ KULLANIN
Çoraplarımın teki yine mi kayboldu? Diye sormaktan sıkıldıysanız özel yıkama fileleri satın alın. Küçük parçaları ve çorapları bu filelerin içinde yıkamak kayıp giysi probleminizi ortadan kaldıracaktır.
ÇAMAŞIR MAKİNENİZE YIKAMA SIRASINDA ASPİRİN KOYARAK KIYAFETLERİNİZİ BEYAZLATIN
Aspirinin içindeki salisilik asit beyaz kıyafetlerinizde oluşan sararmaları yok eder. Çamaşır makinenize birkaç aspirin tableti koymak kıyafetlerinizin beyaz kalmasını sağlayacaktır.
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ŞAPKALARINIZI BULAŞIK MAKİNESİNDE YIKAYIN
Şapkalarınızın şeklini kaybetmesini istemiyorsanız çamaşır makinesinde yıkamayın. Şapkalarınızı bulaşık makinesinin üst rafına koyup yıkarsanız formlarını koruduklarını göreceksiniz.
KİRLİ ÇORAPLARINIZI SOĞUK SU İLE YIKAYIN
Kirli çoraplarınızı sıcak su ile yıkamak çoraplarınızı kirlerden tamamen arındırmayacaktır. Kirli çoraplar için en iyi çözüm onları soğuk suda yıkamaktır.
MAKYAJ LEKELERİNİ ÇIKARMAK İÇİN TIRAŞ KREMİ KULLANIN
Giysilerinizdeki makyaj lekelerinin üstüne tıraş kremi sürüp yıkamaya atarsanız bu lekelerin yok olduğunu göreceksiniz.
BEYAZ KIYAFETLERİNİZİ YIKARKEN YUMUŞATICI KULLANMAYIN
Beyaz kıyafetlerinizi yıkarken yumuşatıcı kullanmak giysilerinizin parıl parıl beyaz olmasını önler. Amacınız beyaz kıyafetlerinizin rengini açma ise deterjan veya yumuşatıcı yerine beyazlatıcı ile yıkamalısınız.
YIKAMADA ÇEKEN KIYAFETLERİNİZİ ESKİ BOYUTLARINA DÖNDÜRMEK İÇİN BEBEK ŞAMPUANI KULLANIN
Bir kaba biraz bebek şampuanı ve ılık su doldurun ve çeken kıyafetlerinizi 10-15 dakika bu suda bekletin. Ardından bir havlu ile kurulayın ve tamamen kuruması için yatay olarak yerleştirin. Bebek şampuanı giysinizin ipliklerini genişleterek eski boyutunu dönmesini sağlayacaktır.
ÇAMAŞIR MAKİNENİZİN İÇİNE BİRKAÇ TOP ALÜMİNYUM FOLYO ATIN
Çamaşır makinenize koyacağınız birkaç alüminyum folyo kıyafetlerinizin elektriklenmesini önleyecektir.
KIYAFETLERİNİZİ RENKLERİNE GÖRE AYIRMAYIN
Kıyafetlerinizin yıkarken renklere göre değil kumaş yoğunluğuna göre ayırın. Kalın kumaşlar ince kumaşlara nazaran daha çok su emerler. Bu yüzden farklı yoğunluktaki kumaşları bir arada yıkamak ince kumaşlı giysilerinize zarar verir. Beyaz kıyafetler bu kurala istisnadır ve her zaman ayrı yıkanmalıdır.
İNATÇI LEKELERİ SAÇ KURUTUCUSU YARDIMIYLA ÇIKARIN
Giysilerinizden çimen, toprak, meyve suyu gibi lekeleri çıkarmak için lekelerin üstüne biraz saç kurutucusu tutun. Ardından lekelerin üstüne deterjan döküp çamaşır makinesine atın. Lekeleri saç kurutucusu ile ısıtmak deterjanın bu bölgede ki etkisini arttıracaktır.
ÇAMAŞIRLARINIZIN DAHA ÇABUK KURUMASI İÇİN KURU HAVLU KULLANIN
Yıkamadan yeni çıkmış çamaşırlarınızı kuruturken aralarına kuru havlular asarsanız çamaşırlarınız daha çabuk kuruyacaktır. Eğer nemli bir parça giysinizi giymeniz gerekiyorsa onu kuru bir havluya sarın ve kalan nemden kurtulmak için çamaşır makinesine atın.
KIYAFETLERİNİZİ ÇOK FAZLA KURUTMAYIN
Kumaşın ısıya dayanıklı hale gelmesi nedeniyle gerektiğinden uzun süre kurutulan giysileri ütülemek daha zordur. Nemli kıyafetleri ütülemek daha kolaydır. Kıyafetlerinizi gerektiğinden fazla kuruttuysanız üzerlerine biraz su sıkarak daha kolay ütülenmelerini sağlayın.