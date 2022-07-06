Çamaşır makinenizin içine alüminyum folyo atın sonuca inanamayacaksınız

ÇAMAŞIR MAKİNENİZİ TEMİZLEMEK İÇİN AĞIZ GARGARASI KULLANIN

Çamaşır makinelerinin etkili çalışabilmesi için düzenli olarak dezenfekte edilmesi gerekir. Dezenfekte etmek için alabileceğiniz özel deterjanlardan çok daha ucuz ve pratik bir yol ağız gargarası kullanmaktır.

Deterjanı koyduğunuz alana yarım bardak ağız gargarası koyup yıkamayı başlattığınızda çamaşır makinenizde biriken zararlı bakterileri ve mantarları öldürmüş olacaksınız.

ÇORAPLARINIZI YIKAMAK İÇİN ÖZEL YIKAMA FİLELERİ KULLANIN

Çoraplarımın teki yine mi kayboldu? Diye sormaktan sıkıldıysanız özel yıkama fileleri satın alın. Küçük parçaları ve çorapları bu filelerin içinde yıkamak kayıp giysi probleminizi ortadan kaldıracaktır.

ÇAMAŞIR MAKİNENİZE YIKAMA SIRASINDA ASPİRİN KOYARAK KIYAFETLERİNİZİ BEYAZLATIN

Aspirinin içindeki salisilik asit beyaz kıyafetlerinizde oluşan sararmaları yok eder. Çamaşır makinenize birkaç aspirin tableti koymak kıyafetlerinizin beyaz kalmasını sağlayacaktır.

ŞAPKALARINIZI BULAŞIK MAKİNESİNDE YIKAYIN

Şapkalarınızın şeklini kaybetmesini istemiyorsanız çamaşır makinesinde yıkamayın. Şapkalarınızı bulaşık makinesinin üst rafına koyup yıkarsanız formlarını koruduklarını göreceksiniz.

KİRLİ ÇORAPLARINIZI SOĞUK SU İLE YIKAYIN

Kirli çoraplarınızı sıcak su ile yıkamak çoraplarınızı kirlerden tamamen arındırmayacaktır. Kirli çoraplar için en iyi çözüm onları soğuk suda yıkamaktır.

MAKYAJ LEKELERİNİ ÇIKARMAK İÇİN TIRAŞ KREMİ KULLANIN

Giysilerinizdeki makyaj lekelerinin üstüne tıraş kremi sürüp yıkamaya atarsanız bu lekelerin yok olduğunu göreceksiniz.

BEYAZ KIYAFETLERİNİZİ YIKARKEN YUMUŞATICI KULLANMAYIN

Beyaz kıyafetlerinizi yıkarken yumuşatıcı kullanmak giysilerinizin parıl parıl beyaz olmasını önler. Amacınız beyaz kıyafetlerinizin rengini açma ise deterjan veya yumuşatıcı yerine beyazlatıcı ile yıkamalısınız.

YIKAMADA ÇEKEN KIYAFETLERİNİZİ ESKİ BOYUTLARINA DÖNDÜRMEK İÇİN BEBEK ŞAMPUANI KULLANIN

Bir kaba biraz bebek şampuanı ve ılık su doldurun ve çeken kıyafetlerinizi 10-15 dakika bu suda bekletin. Ardından bir havlu ile kurulayın ve tamamen kuruması için yatay olarak yerleştirin. Bebek şampuanı giysinizin ipliklerini genişleterek eski boyutunu dönmesini sağlayacaktır.

ÇAMAŞIR MAKİNENİZİN İÇİNE BİRKAÇ TOP ALÜMİNYUM FOLYO ATIN

Çamaşır makinenize koyacağınız birkaç alüminyum folyo kıyafetlerinizin elektriklenmesini önleyecektir.

KIYAFETLERİNİZİ RENKLERİNE GÖRE AYIRMAYIN

Kıyafetlerinizin yıkarken renklere göre değil kumaş yoğunluğuna göre ayırın. Kalın kumaşlar ince kumaşlara nazaran daha çok su emerler. Bu yüzden farklı yoğunluktaki kumaşları bir arada yıkamak ince kumaşlı giysilerinize zarar verir. Beyaz kıyafetler bu kurala istisnadır ve her zaman ayrı yıkanmalıdır.

İNATÇI LEKELERİ SAÇ KURUTUCUSU YARDIMIYLA ÇIKARIN

Giysilerinizden çimen, toprak, meyve suyu gibi lekeleri çıkarmak için lekelerin üstüne biraz saç kurutucusu tutun. Ardından lekelerin üstüne deterjan döküp çamaşır makinesine atın. Lekeleri saç kurutucusu ile ısıtmak deterjanın bu bölgede ki etkisini arttıracaktır.

ÇAMAŞIRLARINIZIN DAHA ÇABUK KURUMASI İÇİN KURU HAVLU KULLANIN

Yıkamadan yeni çıkmış çamaşırlarınızı kuruturken aralarına kuru havlular asarsanız çamaşırlarınız daha çabuk kuruyacaktır. Eğer nemli bir parça giysinizi giymeniz gerekiyorsa onu kuru bir havluya sarın ve kalan nemden kurtulmak için çamaşır makinesine atın.

KIYAFETLERİNİZİ ÇOK FAZLA KURUTMAYIN

Kumaşın ısıya dayanıklı hale gelmesi nedeniyle gerektiğinden uzun süre kurutulan giysileri ütülemek daha zordur. Nemli kıyafetleri ütülemek daha kolaydır. Kıyafetlerinizi gerektiğinden fazla kuruttuysanız üzerlerine biraz su sıkarak daha kolay ütülenmelerini sağlayın.