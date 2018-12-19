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Çamaşır makinelerindeki kireçlenmeler için tavsiyeler

Çamaşır makinasının kirecini temizleme yöntemleri nelerdir? İşte püf noktalar…

19 Aralık 2018 Çarşamba 18:33
Çamaşır makinelerindeki kireçlenmeler için tavsiyeler

ÇAMAŞIR MAKİNASININ GENEL TEMİZLİĞİ

Çamaşır makinesi yıkama bittikten sonra içinde bir miktar su bırakır. Bu su kalıntıları genellikle kirli sulardan oluşur. Zamanla biriken bu sular çamaşır makinasının her çalıştırılmasında yeni suyla karışarak biraz daha bakteri ve mikrop oluşumuna neden olmaktadır. Aynı zamanda makinenin rezistansı da bu kirli sudan nasibini almakta ve üzerinde bir kireç tabakası oluşmaktadır. Bunun önüne geçebilmek için yılda iki kez makinemizi sirke ile yıkamamızda fayda var. 90 derecelik programda, deterjan gözüne 2 litre elma veya üzüm sirkesi ekleyip makineyi çalıştırıyoruz. Sirke, makinenin içini temizler ve rezistans üzerindeki kireçlenme kalıntıları da su sıcaklığı 90 dereceyi bulduğunda parçalanarak çıkar. Sirke kokusunu çıkarmak için ise normal deterjanla kısa programda yıkama yapıyor ve yıkamadan sonra makine kapağını açık bırakıyoruz. Boşta yapılan ikinci yıkmada deterjan sirke kokusunu alarak hoş bir koku bırakıyor. 

LİMON TUZU VE SİRKE KULLANIMI

Makineyi haftalık aralıklarla sirke ve limon tuzu kullanarak boşta çalıştırmak da kireçlerin temizlenmesi konusunda fayda sağlar. Makinenin deterjan bölümüne limon tuzu ve sirke döküp kısa programda çalıştırıyoruz. Kullandığımız limon ayrıca makinemizde hoş bir koku bırakmakta ve sirke kokusunu engellemektedir.  

LİMON VE KARBONAT KULLANIMI

Makinenin gözle görünen bölümlerinde, kazanın içinde ve siyah lastik bölümlerinde oluşan kireçlenme lekeleri için bu yöntem oldukça işe yarar. Limon suyu ve karbonatı karıştırarak bir macun yapıyor ve bu macunu kazanın içindeki kireçlenen alanlara sürüyoruz. Bu şekilde yarım saat kadar bekledikten sonra nemli bir bezle siliyor ve ardından duruluyoruz. Karbonat ve limon, pas lekelerinde olduğu gibi kireç lekelerinde de gözle görülür bir etki yapıyor ve kireci söküp atıyor. Bu yöntemle de kazan içinde ve siyah lastiklerde oluşan kireçler kolaylıkla çıkar. 

BORAKS VE ÇAMAŞIR SODASI KULLANIMI

Doğal bir malzeme olan boraks sayesinde de makinemizin içindeki kireç lekeleri kolaylıkla çıkar. Oksijen, sodyum ve bor minerallerinden oluşan boraks, yoğun bir sökücü etkiye sahiptir ve bu etkisi sayesinde hem kireçlenme lekeleri tamamen çıkar, hem de temizlik yapılan alanda antiseptik ve dezenfektan etkileri ortaya çıkar. Boraks maddesini çamaşır sodası ile sulandırdıktan sonra bu karışıma bir bez batırıp bu bezle karışımı kireçli olan alanlara sürüyoruz. Çok fazla bastırmadan bu karışımla ovduğumuz alanlardaki kalıntılar kolaylıkla çıkacaktır. 

KİREÇ ÇÖZÜCÜ KULLANIMI

Kireç çözücü sprey kimyasallar da bu kalıntılardan kurtulmak konusunda fayda sağlayacaktır. Ancak kireç çözücü kullanılarak yapılan temizlikten sonra temizlenen alan iyice durulanmalı ve makine en az 1 kez boşta çalıştırılmalıdır. 

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 18:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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