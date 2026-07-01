Cama astığı peluş ayı 41 bin lira ceza yedirdi

Olay, Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.T. yönetimindeki 14 BE 103 plakalı otomobil, arka camına sarkıtılmış peluş ayıyla seyir halindeyken gece bekçilerinin dikkatini çekti. Bekçiler tarafından kontrollü şekilde durdurulan araçta yapılan ilk incelemede sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri tarafından yapılan kontrolde sürücü E.T.'nin ehliyetsiz araç kullandığı ve aracın far donanımına ilişkin ihlalde bulunduğu belirlendi.

Yapılan işlemlerin ardından sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve far ihlali nedeniyle toplam 41 bin lira idari para cezası uygulandı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından otomobil, çekici yardımıyla otoparka çekildi. Ayrıca sürücünün gündüz vakitlerinde de şehirde tur attığı görüntüler vatandaş kamerasına yansıdı.