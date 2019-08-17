Cam silmek isterken 5. kattan düşen genç kız ağır yaralandı Siirt’te bir apartmanın 5.

Siirt’te bir apartmanın 5. katından düşen genç kız ağır yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Siirt’in Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir apartmanın 5. katında bulunan evlerinde cam temizliği yaptığı sırada dengesini kaybeden Gülistan Kaya (22) isimli genç kız zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaya’nın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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