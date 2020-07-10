"Cam sera" büyük bütçeli yatırımlara ışık tutacak

KIRŞEHİR (AA) - SERKAN GÜNER - Bozkırın topraklarında sebze üretiminde kalitenin artırılması amacıyla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) bünyesinde kurulan ve camdan yapılan Ar-Ge serasında, yurt dışı ortaklı uygulanacak projelerin araştırmaları yürütülecek.

Jeotermal ve tarım alanlarında YÖK tarafından pilot üniversite seçilen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin tarımla ilgili hazırladığı 7 pilot projeden biri olan "Termal Seralarda Kümelenme Projesi" için Ar-Ge serası hayata geçirildi.

Üniversitenin Bağbaşı Yerleşkesinde kısa süre önce açılışı yapılan ve "cam sera" adı verilen uygulama serası, 7 ayrı bloktan oluşuyor. Fidelik, topraksız ve topraklı tarım uygulamaları ile kökleme bölümünün olduğu seraya bölge çiftçisi için California wonder dolma biber, domates ve hıyar ekildi.

Serada, sebzelerin raf ömrünün uzatılması, kimyasal gübrelere ihtiyacın azaltılması, bitkilerin stres ile mücadelesine katkı sunulması gibi 12 farklı alanda bilimsel araştırma yapılmaya başlandı.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, AA muhabirine, yaklaşık 5 milyon lira maliyetle Ar-Ge serası kurulduğunu, bölge çiftçisine katkı sunacak bilimsel araştırmaları hayata geçireceklerini söyledi.

Serayı yeni açmalarına rağmen uluslararası talepler almaya başladıklarını ifade eden Karakaya, "Önümüzdeki yıllarda sebze yetiştiriciliğinde uluslararası bir Ar-Ge merkezi olarak bu bölgeden hem ülkeye hem de uluslararası camiaya bilimsel çalışmaların sonuçlarıyla katkı veriyor olacağız." dedi.

Üniversitenin bilimsel desteğiyle Karakurt bölgesinde 150 dekar alanda sera kurulduğunu anlatan Karakaya, daha önce de Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi Mahmutlu bölgesindeki jeotermal seranın hayata geçirildiğini, bölgedeki yatırımcıların ve çiftçilerin ulusal ve uluslararası ortaklı projelerini hayata geçirmeleri için katkı yaptıklarını söyledi.

Serayı çiftçilerin ziyaretine de açacaklarını aktaran Karakaya, şunları kaydetti:

"Bölgedeki Ar-Ge faaliyetlerini hareke geçirerek seracılık fikrinde bir kümelenme merkezi nihai hedefimizdir. Geldiğimiz nokta itibariyle çalışma arkadaşlarımıza, emek verenlere teşekkür ediyorum. Amacımızın yüzde 70'i gerçekleşti, yüzde 30'u için de önümüzdeki zamanı bekliyoruz. Bununla da dünyanın üretim fikrinin Ar-Ge'sinin yapıldığı bir merkez olarak burası devam edecek."

Ziraat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Hakan Başak da doğal yöntemlerle kimyasal gübre ihtiyacını azaltarak daha sürdürülebilir ve insan sağlığı için risk oluşturmayan üretim yöntemlerini geliştirmeye çalıştıklarını aktardı.

Yurt dışı odaklı bazı projelerin de Ar-Ge serasında uygulanacağını ifade eden Başak, "Yurt dışı ortaklı hazırlayacağımız AB projeleri bu serada uygulanarak sektöre katkı yapılacak. Özellikle seraya ekilen dolmalık biber, domates ve salatalık araştırmalarıyla çiftçimize katkı yapacağız. En iyi üretim teknikleri konusunda çiftçilerimize eğitim vereceğiz." diye konuştu.







