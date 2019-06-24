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Çam reçelinin aroması ve lezzetine doyum olmuyor | Çam kozalağı reçeli tarifi

''Kozalaktan reçel olur mu'' demeyin! Bu lezzeti mutlaka deneyin.

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:49
Çam reçelinin aroması ve lezzetine doyum olmuyor | Çam kozalağı reçeli tarifi

Çam kozalağı reçelini ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Tadına baktığımda ikinci şaşkınlığı yaşadım. Çünkü çam ağacının o aromatik kokusu bir anda içinize işliyor ve damakta harika bir lezzet bırakıyor. Naif bir kokusu, buram buram çamın şeker halini dilinizde hissediyorsunuz. 

Bize Rusya ve Gürcistandan gelen bu lezzetin, birçok derde deva olduğu düşünülüyor.

Çam reçeli için gereken malzemeler

  • 30 adet orta boy açılmamış kozalak
  • 2 litre su
  • 1,5 kilogram şeker
  • 2 çay kaşığı limon tuzu
  • 6 yemek kaşığı limon suyu

Yapılışı

Öncelikle kozalakları bir gün boyunca suda bekletin. Ertesi gün kaynar suyla iyice tozları akana kadar yıkayın.

Derin bir tencereye kozalakları alıp üzerine suyu ilave edin.

3 kez taşacak kadar harlı şekilde kaynatın. Arından süzün.

Tencereye kozalakların suyunu alıp kısık ateşte kaynatın.

Üzerine şekerini ilave edip, kıvam alıncaya kadar ara sıra karıştırarak kaynatın.

Ardından limon tuzu ve limonu ilave edip 15 - 20 dakika kadar kaynatın ve ocaktan alın.

 - Kozalakları yeşilken de toplayabilirsiniz.

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