  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İzmir'de CHP belediyeciliği zulmü! Konak ve Karabağlar Belediyesi’ndeki işçilerden grev kararı!

ABD 'Türkiye' dedi: Dengeler değişti! Büyük projeler, planlar, otoyollar, köprüler yeni fırsatlar kapıda

Fuat Oktay'dan heyecanlandıran EYT açıklaması! Tarih verdi

Yunanistan'da "KIZILELMA" ve "Tayfun" korkusu! Canlı yayında itiraf etti

İlk adımı Prens Selman atmıştı! Suudilerden şaşkına çeviren Türkiye kararı

Destici, yeni asgari ücreti değerlendirdi

'Ölümü gösterip sıtmaya razı edecekler' diyen Ramazan Kurtoğlu uyardı: Altını olan, olmayan bunu yapsın

Teslim olan teröristler itiraf etti: Örgüt zaten kalmadı

Türkiye'den müthiş başarı! Rekor kırıldı

Sadece saatler var! Canlı yayında küstah plan duyuruldu: Yunanistan o tarihe Türkiye'ye saldıracak
Yaşam Cam kurbağalarının saydamlaşma sebebi belli oldu
Yaşam

Cam kurbağalarının saydamlaşma sebebi belli oldu

Bilim insanları yaptıkları çalışmalarla, cam kurbağalarının saydamlaşma sebebini buldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 23:21:00 -
Cam kurbağalarının saydamlaşma sebebi belli oldu

Uzmanlar, cam kurbağalarının pıhtılardan olumsuz etkilenmeden vücutlarında kan toplayabildiğini ve böylece saydamlaşabildiklerini ortaya koydu.

BBC’nin haberine göre, New York'taki Doğa Tarihi Müzesi'nde araştırmacı Jesse Delia ve ABD'deki Duke Üniversitesi’nden Carlos Taboada, aktif ve uyur durumdaki hayvanlara farklı dalga boylarında ışık vererek, günlerini tropik bölgelerde uyuyarak geçiren cam kurbağalarının karaciğerlerinde kan toplayabildiğini keşfetti.

Araştırmacılar, böylece kurbağaların karaciğerinin boyutunun neredeyse iki katına çıkarak saydamlaşabildiklerini belirtti.

Kurbağaların bir şekilde alyuvarların yüzde 89'unu karaciğerde toplayıp kan dolaşımından çıkardığını kaydeden Delia, bu durumun büyük bir pıhtıya sebep olmadan dolaşımın devam ettiğini anlattı.

Delia, “Cam kurbağaları ters çevirirseniz, kalbin öylece attığını izleyebilirsiniz. Deri ve kastan ötesini görebilirsiniz, karın boşluğunun çoğu gerçekten saydamdır.” dedi.

Araştırmada kurbağaların, geceleri avlanmak ya da çiftleşmek için aktif hale geldiğinde alyuvarları tekrar dolaşıma soktuğu ve karaciğerini eski haline döndürdüğü aktarıldı.

Cam kurbağalarının yaralanmaları gibi gerekli durumlarda kanlarını pıhtılaştırabildiğini kaydeden Taboada, böyle bir olayı cam kurbağanın “süper gücü” olarak yorumladı.

Yırtıcı hayvanların dikkatinden kaçmak için kendilerini yüzde 61 oranında saydamlaştıran cam kurbağalarının insanlarda kan pıhtılaşması sorununu anlamak için bir ipucu olabileceği belirtildi.

Ancak araştırmacılar, bu bilgiyi insan tıbbında pratik uygulamaya aktarmanın onlarca yıl sürebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Araştırma, bilim dergisi Science'ta yayımlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23