Cam gibi enfes elma reçeli: Fatih Sultan Mehmet'in döneminde de meşhur lezzet ortaya çıktı

Elma reçeli enfes kokusu ile harika kış sabahlarını hatırlatır. Elma kadar basit sade güzel bir meyveden böylesi güzel gösterişli bir reçel harika doğrusu. Elma reçeli yapması çok kolay değildir hele dilim halinde hafif çıtır elma reçeli biraz zahmetlidir ama size harika bir yöntemle elma reçeli tarifi vereceğiz.

CAM GİBİ ELMA REÇELİ TARİFİ

Malzemeler

1 kilo elma

750 gr şeker

1 dilim limon

ELMA REÇELİ YAPILIŞI:

Elmaları yıkayın, kabuklarını soymayın dilimleyin. Bir tencereye elma dilimlerini dizin üzerine şekeri döküp sabaha kadar bekletin. Sabaha kadar elma sulanıp şurup gibi olacaktır. Kısık ateşte ocağa koyun sadece 5 dakika kaynatın ve altını kapatın. Asla karıştırmayın sadece kaşıkla biraz itin şerbet her yerine bulaşsın. Soğusun akşama kadar bekletin ve akşam tekrar ocağa koyun 5 dakika daha kaynatın yine karıştırmayın elmaları şerbete daldırın ve altını kapatın soğusun. Aynı işlemi ertesi sabah yeniden yapın bu son seferde reçelden bir kaç damla alıp tabağın kenarına damlatın topçuklar halinde duruyorsa tamam demektir. Bir dilim limonu içine sıkın Sıcak sıcak kavanozlayıp kaldırın.

Bu yöntemle reçelleri tam kıvamında yapabilirsiniz soğuyup tekrar kaynatılan reçeller daha kolay kıvam alır.

Fatih Sultan Mehmet döneminde meşhur Amasya misket elmalarıyla yapılan elma reçeli, saray mutfağında yer alan geleneksel tatlardandı. Amasya'nın fethi sırasında padişaha ikram edilen ve misket elmasının aromasıyla öne çıkan bu reçel, Osmanlı sarayında sevilen lezzetler arasında bulunuyordu.

Osmanlı Usulü Elma Reçeli

Geleneksel lezzete yakın bir elma reçeli hazırlamak için şu adımları izleyebilirsiniz:

1 kg Amasya elması (veya misket elması)

4 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

1 adet kabuk tarçın ve 3-4 adet karanfil

Yarım limonun suyu

Yapılışı:

Elmaları soyun ve küp veya dilimler halinde doğrayın. Şekeri ve suyu tencerede kaynatıp şerbeti hazırlayın. Elmaları, tarçını ve karanfilleri şerbetin içine ekleyin. Kısık ateşte elmalar şeffaflaşıp şerbet koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan almadan önce limon suyu ekleyin ve bir taşım daha kaynatıp altını kapatın.