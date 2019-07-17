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Çam fıstığının rekolte düşüklüğü Bakan Pakdemirli’nin masasında

Çam fıstığında yaşanan verim düşüklüğü nedeniyle Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve beraberindeki Kozak yöresinin muhtarları, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bir araya geldi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:28
Çam fıstığının rekolte düşüklüğü Bakan Pakdemirli’nin masasında

Çam fıstığında yaşanan verim düşüklüğü nedeniyle Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve beraberindeki Kozak yöresinin muhtarları, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bir araya geldi. Ziyarette katılımcılar, çam fıstığındaki rekolte düşüklüğünün neden kaynaklandığının araştırılmasını istedi.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ile beraberindeki Kozak yöresinin muhtarları, ilçe ziraat ve ticaret oda başkanları ile meclis üyelerini ağırladı. Heyet ziyarette, Türkiye’de çam fıstığı üretiminin yüzde 80’inin, dünya üretiminin ise yüzde 10’unun sağlandığı Bergama Kozak yaylasında, üretimin yüzde 90’dan fazla düşmesine vurgu yaptı.



Çalışma başlatılıyor


Ülkenin önemli tarım merkezlerinden Bergama’da çiftçinin yaşadığı sorunları birebir aktarmak için Ankara’ya gittiklerini ifade eden Başkanı Hakan Koştu, Kozak çam fıstığındaki rekolte düşüklüğü konusunda çalışma başlatılacağının sözünü aldıklarını söyledi. Başkan Hakan Koştu, konunun takipçisi olduklarını aktararak, "Bakanımızdan; ilçemizin gölet, bent, sulama sıkıntıları ve Bakırçay’ın temizliği konularında da destek sözü aldık. Tapulu kesim yönetmeliğindeki eksikliklerle ilgili yapılabilecekleri tartıştık. Genel anlamda bölgemizin ekonomik sıkıntılarını aktardık. Bakanımıza ayrıca, Bergama Organize Sanayi Bölgesi’nin düzenlenmesiyle ilgili pürüzlerin giderilmesi konusunda bilgi verdik" dedi.


Bergama heyeti ayrıca, Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın ile de görüştü.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:28
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