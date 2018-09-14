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Cam eşyalardaki etiketi çıkarmak için ne yapmak gerekir?

Cam eşyalardan etiketlerini çıkarmak için hangi yöntemleri uygulamak gerekir? İşte bunun için yapmanız gerekenler...

14 Eylül 2018 Cuma 19:52
Cam eşyalardaki etiketi çıkarmak için ne yapmak gerekir?

Cam şişe ve kavanozları, içindekileri tükettikten sonra, daha sonra kullanmak üzere saklamak isteriz. Daha sonra başka bir amaçla, içine farklı bir malzeme koyarak saklamak istediğimiz bu cam eşyaların etiketlerini çıkarmak zordur. Bir kısmı çıkar, bir kısmı çıkmaz.

Bu etiletleri çıkarmak için en bilindik yöntem suda bekletmektir.  Fakat bu yöntem her zaman işe yaramayabilir.

Suda bekletmeye benzer ama daha etkili bir yöntem var. Bu yöntemi uygulamak için ihtiyacınız olan tek şey, karbonat!

Bir kap içerisine doldurduğunuz sıcak suya yarım bardak karbonat ilave edin. Bu suya etiketini çıkarmak istediğiniz cam eşyayı koyun ve 1 – 2 saat bekletin. Cam eşyanızı sudan çıkardığınızda etiketin ne kadar kolay çıktığını göreceksiniz!

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 19:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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