Çam ağacını kesen adam feci şekilde can verdi
Çanakkale'de Orman İşletme Müdürlüğü için ağaç kesimi yapan şahıs, kestiği çam ağacının altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kesim sırasında devrilen ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Karaköy sınırları içindeki 126. Bölme mevkisinde Orman İşletme Müdürlüğü için ağaç kesimi yapan Ramazan Yüksel, devrilen çam ağacının altında kaldı.
Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Yüksel'in cesedi, Bayramiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi.