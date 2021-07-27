Call of Duty Mobile nedir? Call of Duty Mobile modları neler? Call of Duty Mobile zombi modu!

Call of Duty Mobile nedir? Call of Duty Mobile modları neler? Call of Duty: Mobile, TiMi Studios ve Tencent Games tarafından geliştirilen, Activision tarafından Android ve iOS için ücretsiz olarak yayınlanan birinci şahıs nişancı oyunudur. Oyun 1 Ekim 2019'da çıkış yapmış, ilk ayın sonunda 148 milyondan fazla indirilmiş ve yaklaşık 54 milyon dolar gelir elde ederek tarihteki en büyük mobil oyun çıkışlarından birini gerçekleştirmiştir.

Call of Duty Mobile amacı nedir?

Call of Duty Mobile oyununun amacı, serinin önceki oyunlarından tanıdık yönleri almak ve kullanıcıların mobil cihazlarından bunlara erişmesini sağlamaktı. Call of Duty Mobile’de iki oyun içi para biriminin yanında bir de battle pass'a bulunmakta.

Call of Duty Mobile zombi modu nedir?

2019 yılında Call of Duty: Mobile oyununa "zombi" modu eklendi. Zombi oyun modu nedir? Zombi oyun modu, oyuncunun mümkün olduğunca uzun süre hayatta kalmayı amaçladığı, sonsuz zombi dalgalarına karşı mücadele ettiği Call of Duty oyunlarındaki klasik "zombilere karşı hayatta kalma" formülüne göre hazırlanmıştır. Oyuncunun son iki oyun sonu canavarından biriyle karşılaşmadan önce belirli miktarda zombi dalgasını yenmesi gereken "Akın/Hücum" modu da dahil edilmiştir.[6] Ancak bu mod, Activison'ın standartlarını karşılamadığı gerekçesiyle 25 Mart 2020'de kaldırıldı. Activison, bu modun ilerleyen zamanlarda tekrar eklenebileceğini açıkladı. Temmuz 2019'da belirli bölgelerde beta sürümünün yayınlanmasının ardından oyun, 1 Ekim 2019'da dünya çapında piyasaya sürüldü.

Call of Duty Mobile türleri

Birinci şahıs nişancı

Üçüncü şahıs nişancı

Call of Duty Mobile modlar

Call of Duty Mobile modlar: Battle Royale, Çok oyunculu.