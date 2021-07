Call of Duty Mobile nedir? Call of Duty Mobile modları neler? Call of Duty Mobile zombi modu!

Call of Duty: Mobile nasıl oynanır? Call of Duty: Mobile ücretsiz mi? Call of Duty Mobile hangi telefonlarda ücretsiz oynanıyor? Call of Duty: Mobile, daha önceki oyunlardaki karekterlerinin yanında haritayı ve oyun modunu içermekte. Call of Duty Mobile de oyuncunun tercihlerini karşılamak için farklı alternatifler ve oyun ayarları bulunmakta.