  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Çalıştığı sırada bir işçi göçük altında kaldı!
Yerel

Çalıştığı sırada bir işçi göçük altında kaldı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir işçi meydana gelen göçüğün altında kalırken, ekiplerin işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 19:29:00 -
Çalıştığı sırada bir işçi göçük altında kaldı!

Olay, saat 18.30 sıralarında Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, mahallede işçilerin çalıştığı sırada göçük meydana geldi. Bu sırada bir işçi göçüğün altında kaldı. Diğer işçiler ise kendi imkanları ile kurtulmayı başardı.

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve AFAD ekipleri toprak altında kalan işçiyi çıkarabilmek için çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay