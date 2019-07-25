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"Çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek"

- Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı:"Büyükler Dünya Şampiyonası'nda istediğimiz sonuçları alamadık"- "Olimpiyatlar yolunda birden fazla kota alacağımıza inanıyorum"- "Kalan 22 organizasyonda kota puanı mücadelemizi sürdüreceğiz"

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:31
"Çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek"


ANKARA (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, milli sporcuların Macaristan'da düzenlenen Büyükler Dünya Şampiyonası'nda istenilen sonuçları alamadığını söyledi.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de 15-23 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Büyükler Dünya Eskrim Şampiyonası sonrası AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Murat Atalı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda sporcular ve teknik heyete güvendiğini vurguladı.

Macaristan'daki turnuvada Türkiye'yi erkekler kılıç kategorisinde Enver Yıldırım ve Hakan Yıldırım, kadınlar flörede İrem Karamete, erkekler flörede Martino Minuto, Tevfik Burak Babaoğlu ve Engin Batuhan Menküer, kadınlar kılıçta Iryna Shchukla, Deniz Selin Ünlüdağ, Nisanur Erbil ve Fatma Zehra Köse'nin temsil ettiğini hatırlatan Atalı, "Maalesef şampiyonada hedeflediğimiz sonuçları alamadık. Ama elbette bu, çok çalışmak ve umut etmekten vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor. " diye konuştu.


- "Azimle çalışmaya devam"


Yeni hedeflere odaklanıp aynı konsantrasyon ve azimle çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Atalı, "Tokyo 2020 kota periyodunda katılım göstereceğimiz kılıç ve flöre branşlarında dünya kupası, grand prix ve satellite turnuvalarında yani kalan 22 organizasyonda kota puanı mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Olimpiyat yolunda teknik heyet ve sporculara güvendiğini kaydeden Atalı, "Olimpik sporcularımızın bu turnuvalardan elde edeceği puanlar ile 2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda birden fazla kota alacağımıza inanıyor, sporcularımıza ve teknik heyetimize güveniyorum." diyerek sözlerini tamamladı.


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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 12:31
  1. B Grubu
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  4. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı
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