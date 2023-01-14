Çalışmalar hızlandı... TOGG'dan yeni hamle

Yerli otomobil girişimi Togg, her geçen gün yeni bir adım atarak yollara düşmek için hazırlanıyor. Kuruluş, kendi şarj istasyonu markası olan Trugo için için de çalışmalarını hızlandırdı. Öyle ki şarj istasyonu hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Togg’un şarj istasyonu Trugo, Kuzey Marmara Otoyolu’nda

ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan, Togg’un şarj istasyonları hakkında yeni bir bilgiye ulaştı. Buna göre Kuzey Marmara Otoyolu’nda bulunan şarj istasyonlarına bir yenisi daha eklenecek.

Togg’un şarj istasyonu Trugo, yakın zamanda burada hizmet vermeye başlayacak.

Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) lisans alan Trugo, girişimlerine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 100. yılını kutlayan Shell, Trugo şirketi ile stratejik iş birliği başlattığını duyurdu.

Anlaşma hakkında Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, şu ifadeleri kullandı:

"Shell & Turcas olarak elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim yaşatmak için Türkiye’nin elektrikli otomobili Togg’un şarj çözümleri sunan Trugo şirketi ile stratejik bir iş birliğine imza attık. İş birliğimiz kapsamında togg Trugo ve Shell & Turcas olarak, 81 ilde 180 kWs üzeri şarj cihazları ile tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet vermek için birlikte çalışacağız. 400 lokasyonda 600’den fazla yüksek hızlı şarj cihazı kuracağız."

Öte yandan Togg, CES 2023‘te dikkatleri üzerine çekti.

Togg CEO’su Gürcan Karakaş, sipariş yöntemlerine ilişkin bilinmeyenlere açıklık getirdi.

"Şubat ayında da siparişleri açıp, ilk çeyrek sonunda ilk akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla buluşturmaya başlayacağız" diyen Karakaş, “Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.