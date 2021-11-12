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Gündem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan EYT açıklaması
Gündem

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge ve asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır” denildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 09:17:00 -
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

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