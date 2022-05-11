Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş başmüfettişlikleri atama listesi: Resmi Gazete atama kararları!
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş başmüfettişlikleri atama ataması gerçekleştirildi. Resmi Gazete atama kararlarını merak eden iş başmüfettişlikleri, cumhurbaşkanlığı kararnamesi atama listesini sorguluyor. İşte Resmi Gazete Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş başmüfettişlikleri atama listesi:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişliklerine ve İş Müfettişliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş başmüfettişlikleri atamaları da bir hayli merak ediliyor. İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş başmüfettişi atamaları...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş başmüfettişlikleri atama listesi!
Abdurrahman Akman
Adem Öğürtay
Ahmet Aykut Aktaş
Ahmet Narin
Ahmet Şahin
Ahmet Yıldız
Ayşe Tuba Çomoğlu
Başak Yetkin
Büşra Özğüan
Cem Görüş
Cemal Can Ayanoğlu
Ceyda Demirer
Ceyda Yavaşoğlu
CihangirYarbay
Emhar Akkurt
Haci Kutlayacaklar
Hakkı Soner Can
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