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Aktüel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş başmüfettişlikleri atama listesi: Resmi Gazete atama kararları!
Aktüel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş başmüfettişlikleri atama listesi: Resmi Gazete atama kararları!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş başmüfettişlikleri atama ataması gerçekleştirildi. Resmi Gazete atama kararlarını merak eden iş başmüfettişlikleri, cumhurbaşkanlığı kararnamesi atama listesini sorguluyor. İşte Resmi Gazete Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş başmüfettişlikleri atama listesi:

Yeniakit Publisher
2022-05-11 08:20:00 - 2022-05-11 08:21:07
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş başmüfettişlikleri atama listesi: Resmi Gazete atama kararları!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişliklerine ve İş Müfettişliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş başmüfettişlikleri atamaları da bir hayli merak ediliyor. İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş başmüfettişi atamaları...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş başmüfettişlikleri atama listesi!

Abdurrahman Akman

Adem Öğürtay

Ahmet Aykut Aktaş

Ahmet Narin

Ahmet Şahin

Ahmet Yıldız

Ayşe Tuba Çomoğlu
Başak Yetkin

Büşra Özğüan
Cem Görüş

Cemal Can Ayanoğlu

Ceyda Demirer

Ceyda Yavaşoğlu

CihangirYarbay

Emhar Akkurt

Haci Kutlayacaklar

Hakkı Soner Can

Resmi Gazete atama kararları isim listesi için tıklayın

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